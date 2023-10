Operazione delle Fiamme Gialle, controllata una ventina di locali

MANTOVA Nello scorso fine settimana, la Guardia di Finanza di Mantova ha posto in essere un rafforzamento del controllo economico del territorio. Nello specifico, sono stati controllati una ventina di locali, più in particolare esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché di intrattenimento, al fine di verificare il corretto e puntuale adempimento degli obblighi in materia fiscale, contributiva e del lavoro, constatando specifiche irregolarità. Inoltre, avvalendosi delle unità cinofile del Corpo, sono stati condotti, interventi mirati, tesi alla prevenzione e repressione in materia di sostanze stupefacenti, accertando diverse violazioni in materia. Il mancato rispetto della vigente normativa fiscale, contributiva e del lavoro, costituisce ostacolo allo sviluppo economico, falsando concorrenza ed allocazione delle risorse nonché minando il rapporto di fiducia tra Cittadini e Stato, non ultimo penalizzando l’equità e sottraendo spazi di intervento a favore delle fasce sociali più deboli. Anche il lavoro irregolare mina l’intero sistema economico, sottraendo risorse all’Erario e consentendo un’indebita competizione con le imprese oneste.

