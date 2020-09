Inizia il mandato-bis di Bottani: “Diverso da 5 anni fa, ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto”

CURTATONE – È ufficialmente partito il secondo mandato del sindaco Carlo Bottani : ieri mattina il giuramento. Ancora presto, invece, per conoscere i nomi che andranno a comporre la giunta che guiderà Curtatone per i prossimi cinque anni: il primo cittadino ha tempo dieci giorni per decidere la sua squadra di governo. «Oggi accantono l’arancione (il riferimento è al colore del simbolo di “CurtatoneAvanti”, ndr) per tornare ad indossare la fascia tricolore», così ha esordito il neo primo cittadino, nonché sindaco-bis, Carlo Bottani in una gremita sala consiliare alla cerimonia di insediamento. Un momento dalle forti emozioni durante il quale il primo cittadino ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante obiettivo, a partire dai genitori, il fratello, la moglie e le figlie. «È diverso da cinque anni fa – ha continuato Bottani -, diverso da quella notte e con qualche chilo in più. Vorrei ringraziare tanta, tanta gente, a partire dai volontari che mi sono stati vicini durante l’emergenza Covid e nella campagna elettorale. Ma soprattutto, come spesso faccio, voglio ringraziare i dipendenti comunali, perché come sempre dico “le amministrazioni comunali ma i dipendenti, per fortuna, restano”. Loro sono la vera forza del Comune ed a loro voglio rivolgere un grande ringraziamento». Non è, infatti, un caso se, come ricordato anche ieri da Bottani, l’intera campagna elettorale è stata dedicata ad una tanto amata funzionaria, purtroppo scomparsa, quale Enrica Motta; un pensiero è poi stato rivolto ad altri due amici scomparsi: il funzionario della Provincia di Mantova Giovanni Urbani e Giuseppe Confetta, storico esponente del volontariato di Curtatone. Al termine dei ringraziamenti non è poi mancato un nuovo invito alla collaborazione rivolto agli altri due candidati sindaci – Elena Molinari e Nicola Andreella – a cui Bottani ha lanciato l’invito di un lavoro unitario volto al bene del territorio e dei suoi cittadini.