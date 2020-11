Ciclismo giovani – Ciclo Club 77, stagione in archivio con risultati lusinghieri

GUIDIZZOLO Con una vittoria a firma di Viola Mazzola, 8 secondi posti, 6 terzi e 2 quinti è andata in archivio la stagione agonistica 2020 del Ciclo Club 77. Ancora una volta il team di Guidizzolo ha saputo tradurre in risultati di rilievo il lavoro compiuto dallo staff tecnico. Merito ovviamente anche degli atleti, una ventina complessivamente tra maschi e femmine, che si sono impegnati parecchio per non deludere le attese, anche se la preparazione è stata fortemente condizionata dall’emergenza sanitaria.

Tra i protagonisti della stagione sono da segnalare sicuramente atleti quali Manuel Trivini Bellini, Lorenzo Spazzini, Giovanni Busca, Marco Casciano, Michael De Felice e Diego Frer. «All’inizio dell’anno – ricorda il direttore sportivo Adriano Roverselli – il nostro entusiasmo e la nostra voglia di dare sempre qualcosa in più, alimentati anche dagli ottimi risultati colti l’anno precedente, ci ha spinti a fare degli investimenti piuttosto impegnativi, una nuova ammiraglia, un nuovo abbigliamento ed il parco bici rinnovato. Ai primi di marzo è arrivata la tegola del covid che ha praticamente messo in ginocchio tutto lo sport, non solo il ciclismo».

«Noi – prosegue il dirigente del sodalizio guidizzolese – possiamo ritenerci, per alcuni versi, fortunati visto che il ciclismo non è stato considerato tra le discipline di contatto e di conseguenza ai primi di giugno, prendendo tutte le precauzioni del caso, siamo riusciti a ripartire. Le società che organizzavano gare, però, nel frattempo si erano ridotte a livello regionale e pertanto abbiamo dovuto affrontare trasferte anche di un paio di giorni per poter gareggiare».

«La situazione, poi, era divenuta quasi paradossale in quanto le società organizzatrici – sottolinea Roverselli – erano costrette a chiudere con largo anticipo la fase di raccolta delle iscrizioni. Nonostante ciò, siamo riusciti a ben figurare alle gare dove eravamo presenti seppur con pochi ragazzini. Un grande evento lo abbiamo organizzato noi, e cioè il Trofeo Tecnomeccanica il 4 ottobre a Volta Mantovana, insieme a Mincio Chiese, Tatobikle e Garda Pro bike. E’ stata, quella, una grande giornata di ciclismo con più di 400 partenti, tra esordienti e allievi. Questo è di sicuro da considerare il fiore all’occhiello di questa stagione falcidiata dalla pandemia».