Calcio 2ª Categoria – Roverbellese, che scatto in partenza!

ROVERBELLA Prima il successo a Poggio Rusco nella gara d’esordio, poi il bis contro il Castellucchio al debutto sul campo di casa: questo il ruolino di marcia della Roverbellese guidata da Diego Pizzamiglio, che guida la classifica a punteggio pieno dopo due giornate in compagnia della Casteldariese. «Siamo solo all’inizio, vietato illudersi – avverte il presidente Stefano Perini – a Poggio Rusco ci è andata bene e abbiamo avuto tanta fortuna, era una partita che potevamo anche perdere. Per quanto riguarda il successo sul Castellucchio, la squadra ha giocato una buona partita e meritato i tre punti. Vedo nei ragazzi tanta voglia di giocare e impegnarsi, per ora sono premiati dai risultati e questo mi fa piacere. Ma dobbiamo tenere i piedi ben piantati a terra: anche la scorsa stagione, mi ricordo, la Roverbellese è partita forte e all’inizio tutto andava per il verso giusto. Poi, però, la squadra ebbe una flessione e non riuscì più a ritrovare lo smalto dei giorni migliori. Per questo ribadisco che non dobbiamo illuderci, ma andare avanti partita dopo partita. Il campionato è appena iniziato e i valori del torneo e delle singole squadre non sono ancora delineati, per questo bisognerà aspettare ancora qualche giornata. Le squadre sono ancora in rodaggio e non al massimo della condizione, in questo momento del campionato possono verificarsi dei risultati non preventivati».

Domenica prossima, la Rove farà visita al Borgo Virgilio, l’ex squadra di mister Pizzamiglio. «Andremo in campo per fare la nostra gara, senza pressioni – dice ancora il presidente Perini – i ragazzi come sempre ce la metteranno tutta per fare risultato e chissà che non riescano ad allungare la striscia di vittorie, io ovviamente me lo auguro».