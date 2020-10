Roverbella, due medaglie d’onore a cittadini reduci

ROVERBELLA Nella mattinata odierna, il Prefetto di Mantova dott.ssa Carolina Bellantoni si è recata a Roverbella per la consegna delle Medaglie d’Onore concesse dal Presidente della Repubblica al sig. Ivo Mirandola, classe 1921, ed al sig. Redento Pasquali, classe 1920, entrambi militari italiani internati nei campi di lavoro tedeschi dal 1943 al 1945.

Accolta dal Sindaco Mattia Cortesi, che ha aperto la cerimonia svoltasi nella piazza antistante la sede del Comune, il Prefetto ha evidenziato l’importanza della presenza di due testimoni dei fatti che accaddero in quegli anni difficili, invitando il pubblico intervenuto a fare tesoro della storia di vita dei signori Mirandola e Pasquali, per mantenere sempre alta l’attenzione contro ogni forma di discriminazione e sopraffazione.

Lo svolgimento della cerimonia è stata, poi, l’occasione, per il Prefetto, per ringraziare il Sindaco per la calorosa accoglienza ricevuta e visitare, sempre accompagnata dallo stesso, gli stabilimenti della Latteria Sociale di Roverbella