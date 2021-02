Accesso al credito, Coldiretti Mantova ponte fra impresa agricola e banche

MANTOVA Coniugare libertà di impresa, sostenibilità economica, visione green per ottenere il sostegno delle banche nei progetti di crescita è la missione che devono affrontare le imprese agricole del futuro. Una sfida possibile e che gli istituti di credito considerano più semplice se ad affiancare nel dialogo fra banche e imprenditore c’è l’assistenza di un sindacato agricolo come Coldiretti Mantova, che agli aspetti legati della sostenibilità e della competitività aziendale ha dedicato un nuovo servizio di consulenza.

Come affrontare un progetto imprenditoriale in agricoltura, allo scopo di ottenere i finanziamenti degli istituti di credito è stato uno dei temi affrontati nel corso del webinar di Coldiretti Mantova moderato da Lucia Bellini, responsabile dell’Ufficio Tecnico, insieme a Marco Bellocchio, specialista del settore Agrario di Intesa Sanpaolo; Emanuele Fontana, responsabile del settore Agri-Agro di Crédit Agricole e Francesco Zoni, responsabile del settore gestione Rischio credito di Crédit Agricole.

“La pandemia ha cambiato molte prospettive, anche nei modelli di lavoro – ha detto il direttore di Coldiretti Mantova, Erminia Comencini -. Oggi conta essere flessibili, resilienti e lungimiranti”.

La scelta degli strumenti finanziari è fondamentale. “La cambiale agraria è utile per la gestione dell’azienda a breve termine – ha spiegato Fontana – mentre per acquistare mezzi agricoli o costruire nuove strutture bisogna pensare a soluzioni di medio e lungo termine”.

Altrettanto fondamentale costruire i flussi di cassa, la patrimonializzazione, i valori delle scorte, calcolare gli ammortamenti. “Un sindacato come Coldiretti Mantova, che redige un bilancio riclassificato anche per le aziende in contabilità semplificata e conosce approfonditamente le dinamiche delle proprie aziende – ha affermato Bellocchio – favorisce il dialogo con il credito, primo requisito per raggiungere l’obiettivo della bancabilità”.

Le banche, ha spiegato Zoni, “vogliono essere partner per la crescita delle imprese e sottolinea l’importanza di analizzare i flussi di cassa in previsione del termine della moratoria delle linee di credito”