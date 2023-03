Calcio 3a Categoria – La Rapid Viadana sfida il Salvaterra nella semifinale di Coppa

Dosolo La Rapid Viadana scende in campo stasera a Dosolo (fischio d’inizio alle ore 20.30) per giocare la semifinale secca della Coppa provinciale contro il Salvaterra. In caso di pareggio al 90’, si calceranno i rigori. In palio c’è l’accesso alla finalissima in programma il 19 aprile, in campo neutro, contro la vincente dell’altro match di stasera tra Cadelbosco e Vetto. Nei quarti di finale, i rivieraschi hanno prevalso ai rigori sul Fogliano, mentre il Salvaterra ha battuto 4-3 il Plaza. Plaza che domenica scorsa in campionato ha vinto 2-1 proprio a Dosolo, mentre il Salvaterra ha chiuso sull’1-1 la gara interna col Reggio Calcio. In classifica la Rapid è terza con 48 punti, 17 in più dell’avversario odierno. Rapid e Salvaterra si sono affrontate all’ultima di andata e nell’occasione si era imposta la squadra dosolese per 3-1. «Affrontiamo questa semifinale con la squadra rimaneggiata – dice mister Galati – sappiamo in partenza che ci attende una gara molto difficile, ma giochiamo in casa e faremo di tutto per vincere e andare in finale. Il Salvaterra è una squadra forte, con ottime individualità soprattutto in attacco. La sua classifica in campionato non è veritiera, sarà durissima batterla».