Dolcenera il 25 novembre sul palco del Teatro Nuovo di Marmirolo

Prosegue con un altro sold out la stagione autunnale del Teatro Nuovo. Venerdì 25 novembre alle ore 21, in collaborazione con l’associazione culturale Disanima Piano, sarà ospite del grande palco marmirolese Dolcenera in concerto per piano e voce. La programmazione del Teatro Nuovo proseguirà domenica 4 dicembre alle ore 18.15 con il Concerto per la Pace. Cantautrice, attualmente a “The Band” su Rai1. Dolcenera è una cantante italiana e un personaggio televisivo. Il suo è uno pseudonimo artistico, poiché all’anagrafe risponde al nome di Emanuela Trane. Nata a Galatina nel 1977, ha partecipato a Destinazione Sanremo, esperienza che l’ha poi condotta verso il Festival di Sanremo 2003. Qui ha trionfato con il brano “Siamo tutti là fuori”, vincendo la sezione Proposte. Nel 2005, invece, ha trionfato alla seconda edizione di Music Farm. Finora, Dolcenera ha pubblicato sei album in studio e ha partecipato cinque volte al Festival di Sanremo. Tra i suoi brani più celebri ricordiamo “Com’è straordinaria la vita”, “Il mio amore unico”, “Ci vediamo a casa” e “Mai più noi due”. Prima ancora dell’esperienza in The Band, la cantante ha partecipato come coach di The Voice of Italy, precisamente della quarta edizione andata in onda nel 2016. Ha coltivato anche la sua passione per la recitazione, prendendo parte a film come Scrivilo sui muri e Il nostro Messia. Su Instagram, Dolcenera è seguita da 210mila follower.

*Spettacolo inserito nell’abbonamento alla Stagione autunnale del Teatro di Marmirolo, quindi riservato ai soli abbonati e ai soci dell’Associazione culturale DISANIMA PIANO di Mantova