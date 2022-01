Calcio dilettanti – L’ok al “return to play” è un assist alla ripartenza

MANTOVA La versione aggiornata del “Return to play” è finalmente realtà. La commissione tecnica presso il Ministero della Salute ha infatti approvato all’unanimità il protocollo per la ripresa dell’attività sportiva degli atleti agonisti guariti dal Covid proposto dalla Federazione medico sportiva italiana (Fmsi). L’aggiornamento della circolare, pur nel massimo rispetto della tutela sanitaria degli atleti, prevede una significativa riduzione degli accertamenti sanitari necessari per il ritorno in sicurezza all’attività sportiva. Si passa quindi da 30 a 7 giorni per i vaccinati under 40 che hanno contratto in forma lieve o asintomatica la malattia. Si dimezza invece a 14 giorni il termine per i non vaccinati e per gli over 40, norma però superata dal fatto che per giocare è obbligatorio il Super Green Pass, quindi la vaccinazione. Tra gli effetti del provvedimento ci sarà anche una notevolissima diminuzione del carico di esami sul servizio sanitario nazionale e una conseguente forte riduzione dei costi per gli utenti.

Una delle due novità per poter dare una svolta e tornare in campo in tempi brevi è stata data. Ora si attende l’altro ok riguardo la possibilità di tornare in campo purché non si abbia il 35% dei positivi nel gruppo atleti. Ma intanto si può pensare con maggiore ottimismo alla ripresa dei campionati, anche se i dati giornalieri sulla pandemia costringono tutti a tenere alto il livello di guardia. Il Crl al momento non sta prendendo in considerazione la possibilità di far slittare ulteriormente la ripartenza (dal 30 gennaio l’Eccellenza, il 12-13 febbraio tutti gli altri campionati), come invece ha già fatto l’Emilia Romagna (dalla Promozione in giù, si tornerà in campo il 27 febbraio), ma ha però disposto il rinvio dei recuperi in programma nel weekend del 22-23 gennaio assecondando così le richieste di rinvio presentate dalle società interessate dovute a positività e indisponibilità di atleti nelle proprie rose. «Resta salva – si legge nel comunicato – la possibilità di disputare le gare suddette per accordo fra le società da comunicarsi ai consueti recapiti dell’Ufficio Programmazione gare del Crl entro e non oltre le ore 12 di giovedì 20 gennaio».