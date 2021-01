Basket A2 – Staff battuta all’overtime dall’Orlandina

CAPO D’ORLANDO Niente da fare. In Sicilia arriva la seconda sconfitta di fila per la Staff Mantova che cede all’overtime 102-98 all’Orlandina. Nel quarto quarto Mantova ha cullato per un attimo il sogno della vittoria, ma non è riuscita a chiudere i conti.

ORLANDINA-STAFF 102-98

14-17, 35-24, 19-26, 19-20 (15-11 d1ts)

ORLANDINA CAPO D’ORLANDO Floyd 34 (6/10, 2/7), Johnson 22 (7/14, 0/1), Fall 12 (3/3, 1/2), Taflaj 11 (1/2, 3/5), Gay 11 (0/4, 3/4), Laganà 10 (0/3, 2/6), Moretti 2 (1/3, 0/0), Triassi, Del Debbio 0 (0/0, 0/0). Ne: Raví, Lo Iacono, Dore, Triassi . All.: Sodini.

STAFF MANTOVA Ghersetti 18 (8/8, 0/7), Ceron 16 (2/5, 3/8), Cortese 15 (2/4, 3/7), Weaver 15 (4/7, 2/3), Bonacini 15 (4/8, 1/3), James 13 (4/8, 1/4), Infante 3 (1/2, 0/0), Ferrara 2 (1/2, 0/0), Maspero 1 (0/0, 0/1). Ne: Ziviani. All.: Di Paolantonio.

ARBITRI Caforio, Bartolomeo, Mottola.

NOTE Orlandina Capo d’ Orlando: tiri liberi 33/37. Rimbalzi: 35 8 + 27 (Fall 9). Assist: 18 (Floyd 6). Staff Mantova: tiri liberi 16/23. Rimbalzi: 38 12 + 26 (Ghersetti 10). Assist: 23 (Ghersetti e James 5).