Pallavolo serie B m – Viadana sfida a Mezzani il fanalino Crema

MANTOVA Oggi scende in campo soltanto una delle quattro squadre virgiliane di B. L’Èpiù Viadana inizia il cammino nel girone di ritorno ospitando a Mezzani l’Imecon Crema di Invernici (ore 18.30, arbitri Lasaracina e Rapparini). Gli ospiti, penultimi in classifica, hanno solo punto all’attivo, centrato all’andata nella gara interna persa proprio 3-2 coi rivieraschi, che saranno ancora privi di Grassi . «È importante che la squadra riesca a dare un seguito al successo interno dello scorso sabato contro Grassobbio – afferma il presidente Valeriano Rossi – Crema, col blocco delle retrocessioni, può giocare senza particolari assilli e potrebbe crearci dei problemi. Una gara da affrontare col massimo di concentrazione e attenzione».

B/m girone C2: Cavaion-Lagaris Rovereto 3-1 (recupero della prima di ritorno). In questo girone il Gabbiano Top Team sarà domani a Cognola (ore 18) per recuperare la gara contro l’Argentario.

Serie C – Oggi, dopo un anno, iniziano finalmente i tornei maschili e femminili della serie C lombarda. Nel girone C della C maschile, la Kema Asolaremedello di Luca Mutti è ospite a Bovezzo (ore 17) del secondo team del Valtrompia. La squadra, allenata da Claudio Nolli, è stata da poco integrata in questo girone: si tratta sostanzialmente di una squadra giovane. Nel girone E della serie C femminile, la Davis di Enrico Pinzi e Diego Pavan riceve a Stradella (ore 21) la seconda squadra del Bedizzole, sponsorizzata dalla Linea Saldatura. Dal canto suo il neopromosso Re/max Intermedia Medole di Andrea Negri e Massimo Pavan fa il suo esordio in questa categoria a Capegnanica (20.30) contro lo Zoogreen.

A riposo invece l’Inox Meccanica di Cristian Verri e Christian Manzoli , che giocherà contro il Piadena il 31 marzo. Primo impegno per le rivaltesi sabato prossimo a Villanuova sul Clisi con l’Afa De Giorgi.

Serie C/m: tre le promozioni dirette in B, più la vincente dei play off fra le seconde. Serie C/f: cinque promozioni dirette in B2, più tre dai play off fra le seconde e le quattro migliori terze. In entrambi i tornei non sono previste retrocessioni.

Nell’ultimo Consiglio Federale è stato deliberato di organizzare un torneo di interesse nazionale che riguarda la serie D. Un torneo, pare di capire, fine a se stesso, senza dunque promozioni e retrocessioni, che ha lo scopo di consentire alle società e agli atleti inattivi da parecchio tempo di poter finalmente tornare a giocare.