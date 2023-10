Ciclismo U23 – Gianluca Cordioli in luce a Ponsacco. Martedì Gp d’Autunno ad Acquanegra

PONSACCO (Pi) Doppio piazzamento da top ten per l’under 23 mantovano Gianluca Cordioli (nella foto), del Sissio Team. L’atleta virgiliano ha preso parte ieri a Ponsacco (Pi) alla Coppa del Mobilio, corsa di prestigio nazionale che ha proposto la gara in linea al mattino e quella a cronometro individuale nel pomeriggio. Alla crono pomeridiana hanno preso parte gli atleti giunti ai primi 15 posti della classifica della gara mattutina. Cordioli si è piazzato al 6° posto nella corsa in linea, mentre nella specialità contro il tempo ha chiuso decimo. Per Gianluca la stagione si concluderà dopo aver partecipato domenica alla Coppa d’Inverno in programma a Biassono e martedì al Gp d’Autunno che si disputerà ad Acquanegra sul Chiese. Prima di parlare della corsa con la quale si chiuderà la stagione 2023 sulle strade del mantovano, bisogna segnalare che oggi l’altro under 23 di casa nostra, ovvero Stefano Leali del General Store Essegibi F.lli Curia, prenderà parte al Giro del Veneto.

Per quel che concerne il Gp d’Autunno, saranno più di venti le formazioni che parteciperanno alla kermesse allestita dal Pedale Castelnovese con la collaborazione del Comune e dell’Ente Manifestazioni Acquanegresi. La corsa si disputerà come detto martedì prossimo, con partenza alle ore 14.30, su un circuito di 4 chilometri da ripetersi 25 volte sino a completare la distanza di 100 km.