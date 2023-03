Rugby giovanile – Prima sconfitta per l’U19 del Viadana. L’U17 del Mantova alle finali regionali

Mantova Prima sconfitta stagionale per l’Under 19 del Viadana. I gialloneri, in formazione rimaneggiata a causa di numerose indisponibilità per infortunio, cedono in trasferta per 38-22 contro il Rho. Una battuta d’arresto inaspettata, che però non comporta troppe variazioni di classifica, col Viadana che resta primo nel proprio girone.

Rugby Mantova – Grande partecipazione per la Festa del Rugby che si è tenuta sabato al Migliaretto e che ha visto protagoniste le Under 13 di Mantova, Borgo Pancarale e Junior Brescia. Venerdì dalle 17.30 alle 18.30 Open Day al Migliaretto aperto a tutti i bambini e le bambine delle scuole elementari (info Michela Merlo 3283092106).

L’Under 17 di Edoardo De Berti e Stefano Giop è qualificata alla fase finale del campionato lombardo. Nei prossimi due mesi i biancorossi si giocheranno la Coppa Lombardia con Botticino, Bergamo, Lecco, Asr Milano 2 e Rho. La prima sfida sarà domenica 2 aprile a Mantova contro il Rho. «Il nostro obiettivo è giocare sfide sempre più impegnative, per migliorare e crescere costantemente – dice coach De Berti -. Questa è un’occasione in più per confrontarsi con avversari diversi e preparati al termine di un anno importante per la crescita sportiva dei ragazzi».

Rugby del Chiese – L’U15 Dese/Chiese cede nel finale alla più esperta Bassa Bresciana. L’U17 Calvisano/Chiese si è imposta nettamente a Rovato, 5-70, con 12 mete a referto e una grande prestazione di tutti e 22 i ragazzi. In campo dal primo minuto Mori, entrati Bezzi e Praca da Silva.