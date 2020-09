Calcio dilettanti – Castellana e Marmirolo già in forma campionato

MANTOVA Nella seconda giornata delle Coppe del calcio dilettanti, sette big mantovane all’opera. Ad una settimana dall’inizio del campionato, facciamo il punto sul loro stato di forma.

Castiglione – Dopo il primo tempo molto positivo con la Bedizzolese, il secondo tempo con i bresciani e la partita contro la Governolese hanno mostrato un passo indietro. Non è stato comunque facile esprimere il gioco migliore: Chiarini manca dall’inizio, Maccabiti e Salomoni sono a mezzo servizio, Fantoni non è ancora al meglio. Insomma: le attenuanti non mancano, ma il mister ieri ha già strigliato i suoi in vista della trasferta di Bornato.

Governolese – I Pirati sono un cantiere aperto. Difficile per ora dare un giudizio equilibrato: manca un centrale esperto da affiancare a Magliano, Bianchi e Terragin praticamente mai a disposizione, Borghi deve trovare il ritmo migliore dopo quasi un anno di inattività. Il secondo tempo al Lusetti ha dato segnali incoraggianti, ma per puntare alla salvezza deve crescere tanto.

Casalromano – Sempre vincente (e convincente) nelle amichevoli, ha rimediato una secca sconfitta sul campo della Pavonese. Il 4-1 è risultato bugiardo, ma la lezione può essere salutare.

Castellana – I goffredesi sono un turbodiesel: inizio buono a sprazzi con il SanLa (ma senza la stoccata), vittoria con lo Sporting. E Piras sembra trovare sempre più feeling col resto dell’organico.

Sporting Club – I goitesi stanno pagando le tante incertezze riguardanti l’inizio della preparazione, dunque è presumibile che la forma ancora non sia quella ottimale. La sconfitta di domenica, dunque, era da mettere in conto.

Suzzara – Il roboante ko casalingo col Marmirolo ha stupito un po’ tutti, ma è una sconfitta figlia di errori dei singoli. In più a centrocampo senza Dondi e Carlini le zebre hanno faticato. Domenica la musica sarà sicuramente diversa.

Marmirolo – I neroverdi sono già in palla: Addae segna a raffica, Akinbinu e Buzzacchero sono frecce micidiali all’arco di Bizzoccoli. Starà al mister gestire gruppo e condizione: il Rullo è ben consapevole che quella di domenica può essere stata una giornata storta per il Suzzara, rivale designata per il successo in campionato.