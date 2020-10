Calcio Serie C – Mantova su di giri dopo la cinquina al Perugia. Ora l’aspetta un tris di marchigiane

MANTOVA Con il 5-1 rifilato al Perugia, nel match di domenica al “Martelli” la squadra biancorossa è stata la vera rivelazione di giornata. Cinque perle, una più bella dell’altra, anche se poi a fine gara mister Troise ha premiato come miglior gol il terzo, il secondo personale siglato da Zibert. Per rapidità d’esecuzione e tecnica, è un gol che esalta i giocatori in primis, ma anche gli allenatori, che vedono applicare le giocate provate in settimana. In quel poco che si può vedere durante la settimana di lavoro, Troise predilige molto gli scambi in velocità tra centrocampisti e attaccanti.

Azioni che non sempre riescono alla perfezione, ma al Mantova domenica è venuto bene tutto. Esattamente il contrario di quanto accaduto contro il Padova, qualche giorno prima. Una partita, quella vista contro gli umbri, che ha esaltato le qualità dei biancorossi. Soprattutto dei giocatori che sono arrivati da poco. Vano là davanti fa sentire la sua fisicità, Ganz alla voce “senso del gol” si merita un bel 9, degno figlio di cotanto padre. «Non potevo prenderla che di petto» così ha detto a fine gara. Simone Andrea ci ha provato anche in rovesciata sempre in area di rigore. Zibert, oltre al gol su azione, ha fatto da diga in mezzo al campo insieme a Lucas, altro elemento di qualità, che sarà monitorato con attenzione dagli addetti ai lavori. Con quella sassata sotto la traversa dello sloveno, il Mantova dimostra di avere anche degli specialisti sui calci da fermo. E questo può essere un vantaggio. Specialmente contro le grandi squadre. Insomma, le indicazioni sono buone e con questi cinque gol il Mantova presenta un bel biglietto da visita per il match contro la Sambenedettese: un’altra corazzata con ambizioni importanti. Sfida affascinante, la prima di un trittico di gare ravvicinate (in soli sette giorni) contro tre marchigiane: Samb, Matelica e Fano. Sgomberare la mente per inventarsi altri gol vincenti. L’unico scontro in questa stagione con una squadra di quella regione, la Fermana, ha portato bene ai virgiliani, con i primi 3 punti in saccoccia. Ma come sempre, è bene fare un passo alla volta. Testa quindi alla Sambenedettese di Paolo Montero. Una sfida nella sfida. Il tecnico uruguaiano infatti è stato tra i candidati per la panchina biancorossa nel corso dei mesi estivi. Dopo l’eliminazione della sua Samb dai playoff contro il Padova, il Mantova ci ha fatto più di un pensierino, ma poi i marchigiani sono riusciti a trovare l’accordo per il rinnovo e il Mantova ha stretto con Emanuele Troise. Un passato per entrambi in serie A da giocatori ed ora in cerca di nuovi orizzonti come allenatori.