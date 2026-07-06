Calcio dilettanti – La mappa dei raduni: Sporting Caste e Poggese apriranno le danze

MANTOVA Con il mese di luglio e il termine di quasi tutti i tornei estivi, il calcio dilettantistico mantovano è pronto a rimettersi al lavoro in vista della stagione 2026-2027. Ancora qualche settimana di vacanza per i giocatori, ma nel frattempo le società hanno definito i raduni precampionato, con le prime squadre che torneranno sui campi già a partire dalla fine di luglio. In Eccellenza sarà la Sporting Castellana di mister Petrozzi, nuova realtà del nostro calcio, ad aprire le danze il 28 luglio. A seguire, il 1° agosto scatterà la preparazione della Poggese guidata dal nuovo tecnico Luca Bozzini, mentre il 3 agosto sarà la volta del Castiglione di Volpi. In Promozione il primo giorno utile sarà ancora il 3 agosto, scelto contemporaneamente da Asola e Governolese, affidate rispettivamente a Cobelli e Manzini. Qualche giorno più tardi, il 7 agosto, inizierà la Dinamo Gonzaga del neo allenatore Nizzola. Il 10 agosto invece si radunerà il nuovo Suzzara pronto alla sfida emiliana. In Prima Categoria la data fatidica della ripartenza è in prevalenza il 10 agosto. Nello stesso giorno si ritroveranno Porto, Rapid Olimpia, Union Team Marmirolo e Viadana. Il 17 agosto prenderanno invece il via Serenissima, Moglia, Villimpentese e Sermide. Anche in Seconda Categoria molte club hanno scelto di partire insieme, ma nella data del 17. Il 10 agosto infatti inizieranno Rapid United e Roverbellese, seguite l’11 agosto da Casalromano e Ostiglia. La giornata del 17 agosto vedrà invece al lavoro La Piccola Atene, Acquanegra, Cannetese, Borgo Virgilio, Voltese, Soave, Atletico Castiglione, Casaloldo, Casteldariese e Rapid Viadana. Non hanno ancora fissato il raduno San Lazzaro, Buscoldo, Ceresarese, Voltesi, Quistello, Medolese e New Castelluccchio. In Terza Categoria la maggior parte delle squadre si ritroverà il 17 agosto: Casalmoro, Pomponesco, Sustinente, Union Team San Giorgio, Boca Juniors e Union Villa Saviola apriranno insieme la preparazione. Il giorno successivo toccherà a Mantovana e Segnate, mentre il 19 agosto sarà il turno del Correggioli. Più tardi, il 24 agosto, inizieranno La Cantera e Castelbelforte. Da definire la partenza di Union Colli Morenici, River, Don Bosco Ospitaletto, Solferino, Sporting Pegognaga, Sant’Egidio San Pio X e Nuova Azzurra Castel Goffredo.