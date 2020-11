Viaggi della disperazione: sei armeni scaricati da un container in A22

MANTOVA Non sono arrivati con un barcone ma con un container nel quale sono rimasti chiusi per giorni per essere infine scaricati e lasciati lungo l’A22. Sei clandestini provenienti dall’Armenia sono stati individuati l’altra notte mentre camminavano in fila indiana lungo l’A22 nei pressi del casello di Mantova Sud. Lì sono stati recuperati dagli agenti della Polizia Stradale che ha fatto intervenire i mezzi di soccorso. I sei armeni sono stati portati in ospedale per essere subito sottoposti agli accertamenti anti-Covid. Una volta ultimata questa fase potranno fare richiesta di asilo al nostro Paese e saranno sistemati nel frattempo in un centro di accoglienza. Ancora da ricostruire il percorso che i sei hanno fatto per arrivare in Italia. Sarebbero stati scaricati dal camionista che trasportava il container in cui erano rinchiusi, nei pressi dell’area di servizio Po Est, una sorta di “scalo” di questi viaggi dei disperati che in genera attraverso i Balcani raggiungono l’Italia via mare dalla Grecia ai porti di Ancona o Brindisi.