Volley B2 femminile – Davis in palla nel test a Castel d’Azzano. E giovedì gioca a Villafranca

Stradella Buon test per la Davis che giovedì sera è scesa in campo a Castel d’Azzano per l’amichevole contro l’Arena terza in classifica nel girone B della Serie B1. Il match, per onor di cronaca, si è concluso 2-2 con la squadra scaligera che ha vinto i primi due set per 26-24 e 25-22, mentre le ragazze guidate da Pinzi e Pavan si sono imposte nei due successivi per 25-15 e 29-27. «Buona sgambata – osserva coach Pavan – mancava l’infortunata Fedrizzi, ma è stata molto positiva la prova di Sgarbossa».

La Davis occupa la terza posizione in campionato a quota 24 insieme al San Giorgio Piacentino, 5 punti in meno rispetto alla capolista Alsenese; e alla ripresa del torneo, sabato 13 gennaio, sfiderà a Villafranca il Top Volley. Giovedì prossimo, 4 gennaio, è in programma un’altra amichevole a Piadena con la Tecnimetal del cannetese Luca Zanotti che in campionato a Stradella si è imposta per 3-1.