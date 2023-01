Calcio Prima Categoria – Mussetola: “Viadana, riparti col piede giusto”

VIADANA Un Viadana rinforzato nell’ultima sessione di mercato (sono arrivati Peruffo, Zerbini, Torelli, Gatto e Elvis Dede), si presenterà ai nastri di partenza del girone di ritorno, tra meno di due settimane, per tentare di mettersi in sicurezza, nella classifica di Prima Categoria Crer. I gialloblu di mister Fabio Mussetola, quintultimi e dunque ad oggi invischiati nella zona playout, inizieranno il cammino domenica 15 gennaio sul campo del Real Sala Baganza, terzo in classifica.

La squadra attualmente si sta allenando con tre sedute settimanali, non è prevista alcuna amichevole.

«Gli obiettivi del mercato di riparazione sono stati tutti centrati – afferma mister Fabio Mussetola -, avevamo bisogno di rinforzare soprattutto l’attacco, puntiamo a far bene e a migliorarci decisamente nel ritorno. A parte la Biancazzurra Sorbolo che si trova al comando e che ha qualcosa in più, il resto del girone direi che è equilibrato, ma bisogna fare attenzione: le ultime tre scendono in Seconda direttamente, poi ci sono i play out. Per quanto ci riguarda, abbiamo chiuso l’andata con un pareggio casalingo contro il Terre Alte Berceto, fallendo anche un rigore che ci poteva dare il successo. Dobbiamo far tesoro di quanto abbiamo fatto nella prima parte, per ripartire più convinti e determinati. Non faremo certo calcoli, dovremo raccogliere più punti possibili già nelle prime partite del 2023. Speriamo di cominciare dalla partita col Real Sala Baganza: sarebbe un errore pensare alla differente posizione in classifica. Dovremo giocare la nostra partita al massimo per muovere fin da subito la graduatoria e tirarci fuori dai guai».