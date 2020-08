Calcio dilettanti – Saccani e l’appello dei club: “Partenze confermate, non abbiamo un piano B”

MANTOVA L’appello dei club mantovani non resterà inascoltato, ma al momento di rinviare l’inizio dell’attività ufficiale, Coppe e campionati, non se ne parla. «Non abbiamo un piano B – afferma il Delegato Giuseppe Saccani – siamo sensibili alle esigenze delle società, ma sui protocolli come ormai è noto, non abbiamo potere decisionale. Novità non ce ne sono per cui non posso fare altro che ripetere quanto ho già detto lunedì dopo il Consiglio del Crl. Il presidente Baretti ha ricevuto la missiva firmata dalle società che personalmente ho provveduto a consegnargli e la porterà a Roma lunedì alla riunione federale. I nostri campionati di Seconda, Terza Categoria e Juniores inizieranno regolarmente nel weekend del 26 e 27 settembre, mentre i campionati di competenza del Settore Giovanile e Scolastico potrebbero partire a metà ottobre, ma questa, per il momento, è solo un’ipotesi visto che, in tal senso, non si è espresso nemmeno il Comitato Regionale. Per quanto riguarda le iscrizioni, non prevediamo proroghe alla scadenza del 4 settembre».

Il Crl, dal canto suo, come già abbiamo riportato ieri, ha inoltrato una missiva alla Lega Nazionale Dilettanti nella quale ha formulato, sulla base anche del confronto con le società affiliate, osservazioni e richieste di chiarimento in merito alle disposizioni previste dal protocollo per l’attività dilettantistica e giovanile varato dalla Figc d’intesa con l’Ufficio Sport del Governo, al fine di trovare riscontro alle questioni più impattanti sull’organizzazione societaria e per garantire un’effettiva ripartenza di tutta l’attività. Contemporaneamente, ha preso contatto con la Regione Lombardia chiedendo la fissazione di un incontro finalizzato a chiarire la disciplina che verrà adottata dalle ATS lombarde nel malaugurato caso in cui si verifichino casi di positività al Covid-19 fra i tesserati di società. «Vogliamo capire che cosa le singole ATS disporrebbero in caso di contagi – aggiunge Baretti – auspicando che i provvedimenti conseguenti all’eventuale positività di un tesserato non portino al “blocco” dell’intera squadra. Attendiamo risposte nell’incontro che si terrà a breve». Rinviare l’inizio delle Coppe e dei campionati, come richiesto in particolare dalle società di Seconda e Terza Categoria, al momento non è un’opzione prevista.

In questi giorni anche il Crer sta incontrando le società: confermati i format dei campionati a 14 squadre (con 5 retrocessioni), Eccellenza e Promozione partiranno l’11 ottobre, data plausibile anche per l’inizio della Prima Categoria che vede ai nastri di partenza il “nostro” Viadana.