Gonzaga: più personale per la stazione, in servizio tre giovani carabinieri

GONZAGA Si potenzia in modo sensibile l’organico della compagnia carabinieri di Gonzaga: ieri mattina nella sala consiliare del comune gonzaghese, il comandante della compagnia Cc, Capitano Giuseppe Fiore, ha presentato al sindaco Elisabetta Galeotti i tre carabinieri neo entrati in servizio e che presteranno la loro opera nella Stazione Carabinieri della cittadina. Tutti e tre, una donna e due uomini, hanno terminato da qualche giorno il 142° corso di formazione per Allievi Carabinieri e sono stati trasferiti alle stazioni per l’impiego operativo. Affiancheranno i carabinieri di ogni ordine e grado già in servizio alla Stazione di Gonzaga per l’espletamento delle attività preventive e repressive ed inoltre continueranno nelle attività di polizia di prossimità per sostenere e informare i cittadini.

Una notizia che è stata accolta positivamente dall’amministrazione comunale: «L’arrivo di tre nuovi carabinieri alla caserma di Gonzaga è notizia estremamente positiva, oltretutto sono giovani di 25 e 26 anni, che qui tra noi faranno la loro prima esperienza di immissione a ruolo operativo – ha commentato il sindaco Elisabetta Galeotti – Per Gonzaga significa poter contare su operatori della sicurezza in grado di interagire anche con le nuove generazioni, in particolare per tutte le fasi che riguardano il dialogo, l’ascolto e la prevenzione. È significativo anche l’aumento della presenza femminile sul territorio, portando così a tre le ragazze in servizio alla Stazione Carabinieri di Gonzaga. È destinata dunque ad arricchirsi ulteriormente la stretta collaborazione tra Arma, Amministrazione Comunale e la Polizia Locale per le tematiche di sicurezza e legalità e di presidio del territorio».