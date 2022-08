Calcio dilettanti – Ultimo giro di amichevoli prima delle Coppe

MANTOVA Prove generali per le big mantovane, (quasi) tutte in campo per l’ultimo giro di amichevoli prima dell’esordio ufficiale nelle Coppe. Il Castiglione affronta stasera (ore 19.30) la Pavonese, squadra di Promozione. «Turno di riposo per qualche giocatore, ad esempio Ferrari, Mambrin e Maroni – dice mister Esposito – è un’altra occasione per vedere ancora una volta in azione i giovani: da loro mi attendo più qualità e maggiore cattiveria, devono togliere il freno a mano. E’ l’ultimo test prima degli impegni ravvicinati di coppa e campionato. Dobbiamo farci trovare pronti e al contempo dosare le forze».

Ancora un avversario veronese per il Marmirolo: dopo il Mozzecane, stasera (20.15) arriva il Garda dell’ex Luca Bozzini, che fa l’Eccellenza. «Per questo impegno – spiega mister Marmiroli – recupero diversi giocatori, tipo Sabaini e Pereira assenti sabato. Facciamo la prova generale per il primo impegno di Coppa con la Governolese. Siamo tutti ancora in rodaggio, ma giocare per i tre punti ha un altro sapore». E a proposito dei Pirati, al “Vicini” c’è il derby con la Serenissima (ore 20.30). «E’ una partita amichevole – afferma il diesse Capelli – ma sempre molto sentita». Mister Manarin non potrà disporre di Coppiardi e dell’ex Kadric. «Sia una serata di festa – dichiara, da casa Sere, mister Tenedini – va bene il campanilismo, ma è un’amichevole e così va affrontata». Si gioca, come detto, a Governolo perchè l’impianto di Roncoferraro è in fase di sistemazione.

Al Boschetto di Curtatone (ore 20), terza uscita stagionale per l’Asola dopo i test con Rezzato e Rapid United. «Siamo ancora con l’organico ridotto – spiega il patron Massimo Tozzo – è un’altra tappa di avvicinamento alle partite che contano. Finora non ci sono stati problemi di infortuni, è la cosa più importante». Per il Curtatone è la prima gara dall’inizio della preparazione: mister Mutti ha fuori Borghetto, Lepidi e Meloni.

Doppio impegno nel giro di 24 ore per l’Union Team, matricola terribile di Prima: stasera affronta il Quaderni e domani la Villimpentese (sempre alle 20). «L’obiettivo delle due partite ravvicinate – spiega mister Petrozzi – è quello di far giocare i novanta minuti a tutti i ragazzi in vista degli impegni ufficiali». Il Gonzaga è ospite a Buscoldo (20.30) dei neroverdi neopromossi in Seconda: tante assenze, da una parte e dall’altra. A Rodigo (ore 20) si affrontano La Cantera e Rapid United, che tornerà in campo venerdì contro la Castellana. Mister Gozzi recupera Danilo Lampo, uno spezzone di partita per Antonietti e Ardoli appena rientrati dalla ferie, mentre Buoli e Massimiliano Lampo inizieranno ad allenarsi lunedì.