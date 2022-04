Il Covid torna tra i banchi di scuola: +133 contagi in 7 giorni

MANTOVA Il rientro a scuola dalle vacanze di Pasqua ha portato una sgradita sorpresa agli alunni degli istituti mantovani: il numero di positivi al Covid è aumentato di 133 unità nella settimana post-pasquale, passando dai 329 positivi che risultavano alla data dello scorso 17 aprile ai 462 dello scorso 24 aprile. “Il trend dei contagi risulta in diminuzione rispetto alla settimana precedente in tutte le fasce d’età tranne in quella 14-18 anni”, recita il rapporto dell’assessorato al Welfare di Regione Lombardia. In effetti questa situazione riguarda anche il Mantovano, dove l’incremento maggiore di casi è avvenuto proprio tra gli studenti delle scuole superiori (+133), ma ha interessato anche gli alunni delle scuole medie (+18), mentre un lieve calo di casi di positività è stato riscontrato alle materne e alle elementari (18). Tutto ciò a fronte del fatto che le classi in sorveglianza si sono ridotte di oltre due terzi. “Il particolare incremento in questa fascia d’età – osserva riguardo all’incremento di casi tra i giovani delle superiori del Mantovano, Laura Rubagotti, coordinatrice degli operatori del Gruppo Scuola di Ats Val Padana e referente Covid-19 per le scuole – potrebbe essere ricondotto ad una maggiore socialità dei ragazzi di questa età, i quali trascorrono il proprio tempo non solo a scuola e in famiglia ma anche in vari contesti ricreativi e sportivi, con possibili comportamenti a rischio dovuti anche al progressivo allentamento delle restrizioni”.