Volley A1 f – Vbc Casalmaggiore al lavoro a Forte dei Marmi

Forte dei Marmi Le ragazze della nuova Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore sono arrivate lunedì alla “Casa Apis” a Forte dei Marmi che le ospiterà per tutta la settimana. Ad attenderle lo staff al gran completo guidato dall’head coach Andrea Pistola, dal suo vice Mauro Tettamanti, dal terzo Michele Moroni, dallo scoutman Alessandro Bianciardi e soprattutto dal preparatore atletico Maurizio Gardenghi che guiderà, coadiuvando gli allenatori, la preparazione atletica in vista del Campionato sempre più vicino. «Abbiamo iniziato questa nuova stagione a Forte dei Marmi – dice coach Andrea Pistola – la nostra attività si svolgerà su tre fronti: pesi, piscina e palestra coadiuvati dal nostro preparatore che rieducherà le ragazze all’attività fisica per quanto riguarda sala pesi e piscina, mentre andremo a cercare sia la tecnica, visto che alcune ragazze sono ferme da diversi mesi, sia useremo la palla anche per un lavoro di tipo metabolico. Si rientrerà poi a Casalmaggiore cercando di inserire, a metà della settimana prossima, qualche salto provando quindi ad utilizzare un po’ tutti i fondamentali della pallavolo per cercare quindi, nella terza settimana, di sviluppare un po’ di gioco». La squadra ieri si è allenata sotto agli occhi degli appassionati accorsi in Versilia per la “Giornata del Tifoso”.