Calcio dilettanti – Un altro sabato di grandi amichevoli. E il Castiglione fa gli “straordinari”

MANTOVA Tutte le “big” mantovane scendono in campo oggi per un altro sabato ricco di amichevoli. Ad una settimana esatta dall’inizio della Coppa Italia di Eccellenza e Promozione. Doppio impegno ravvicinato per il Castiglione, che gioca oggi pomeriggio (alle 17.30) contro lo Sporting Club e domani (alle 17) col Mantova. «Devo gestire al meglio le forze – dice mister Esposito – contro lo Sporting giocano i giovani nel primo tempo, oltre a Mangili che deve recuperare dall’infortunio, e la Juniores nella ripresa. Domenica, invece, proverò la squadra tipo con uno spezzone per Guagnetti che rientra dalle ferie».

In casa Sporting, mister Ferrari, ex di turno, dovrà fare a meno di Forgione, Leorati, Ndiaye, Ciulla, Mortara, Simone Pedercini e forse Di Benedetto.

Seconda uscita stagionale per la Governolese, che affronta al “Vicini” (ore 16) l’Union Team neopromossa in Prima Categoria. «Questa partita e quella di mercoledì contro la Serenissima – spiega mister Manarin – torneranno utili per preparare al meglio l’esordio in Coppa. Tutti i ragazzi sono a disposizione». Sull’altro fronte, mister Petrozzi non avrà Florez e Boselli, un tempo per Giarruffo appena rientrato dalle vacanze.

Il campo di Acquanegra (ore 16) ospita la sfida tra Castellana e Porto. Goffredesi senza Faye Pape, Marangi e Orlandini; nel Porto out anche Vicenzi e Turci. La Caste mercoledì ha battuto il Castiglione; il Porto è piaciuto giovedì a Marmirolo. Rullo che oggi (ore 17) riceve il Mozzecane, squadra veneta di pari categoria. «E’ previsto un ampio turnover» fa sapere mister Marmiroli.

Il Suzzara gioca la quarta amichevole, all’Allodi (16.30), contro il Fabbrico. Le prime tre le ha perse, ma contro squadre di categoria superiore. «Mi aspetto dei progressi» dice il presidente Palvarini. Mister Bizzoccoli recupera Vincenzi, rimasto a riposo precauzionale giovedì contro la Correggese; altro provino per Gecchele, Boukal e Coghi.

Al Migliaretto (ore 17) c’è San Lazzaro-Serenissima: cittadini senza Azzali e Halili. «Abbiamo più benzina nelle gambe – spiega mister Jacopetti – mi aspetto maggiore tenuta». «Pochi giorni di preparazione – ribatte da casa Sere, il tecnico Tenedini – e diversi giocatori ancora in ferie. Occasione per vedere in azione i più giovani».

Torna in campo anche l’Asola, che affronta la Rapid United (ore 16) dopo il buon esordio col Rezzato. «La squadra mi è piaciuta – dice il diesse Sandrini – abbiamo pochi allenamenti nelle gambe, queste partite servono anche per conoscersi». Nella Rapid, da pochi giorni al lavoro, assenti fra gli altri l’ex Buoli, Antonietti e i fratelli Lampo.