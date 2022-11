Rugby Top 10 – Viadana, Caila verso il Colorno: “Riscattiamoci”

VIADANA Un derby tira l’altro per il Rugby Viadana. Dopo la bruciante sconfitta casalinga rimediata domenica scorsa contro il Calvisano, il calendario del Top 10 assegna ai gialloneri nel prossimo turno, il sesto del girone di andata, un’altra sfida allo Zaffanella (ore 15), stavolta contro il Colorno. E se il match col Calvisano è ormai un classico del panorama nazionale, probabilmente la sfida più sentita in casa viadanese visti i tanti trascorsi, quello contro i parmensi è da considerare un derby a tutti gli effetti per la vicinanza fra le due cittadine. Il Colorno viene dal successo sul Cus Torino e ha sopravanzato il Viadana in classifica, 18 punti contro 14. Tra le sue fila tanti ex, a cominciare dai componenti lo staff tecnico, Stefano Romagnoli, Filippo Frati, il preparatore atletico Santiago Monzon; in campo Ceballos e Matias Galliano. Tra i due club c’è inoltre una stretta collaborazione a livello femminile, con Plinio Sciamanna a guidare la prima squadra parmense nella quale milita la mantovana Michela Merlo. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad un’altra bella giornata di rugby, sperando naturalmente che il risultato sia diverso da quello maturato nell’ultimo match col Calvisano.

«Siamo calati molto nella ripresa – racconta, a tal proposito, il seconda linea Adolfo Caila – in particolare abbiamo fatto fatica sia in mischia che in touche e i nostri avversari ne hanno approfittato. Senza dimenticare l’espulsione di Locatelli, un episodio certamente decisivo nell’economia del match. Problema disciplina? Noi giochiamo sempre al limite, talvolta non è facile frenare l’irruenza e anche così si spiegano i molti cartellini. In campo cerchiamo di dare il massimo». «Veniamo da due sconfitte di fila (prima della sosta il Viadana aveva perso l’imbattibilità a Piacenza, ndr) e questo – prosegue Caila – ci deve dare una motivazione in più per la gara col Colorno, che dobbiamo vincere. In terza linea mancheranno per squalifica Locatelli e Paolucci, ma le alternative in rosa non mancano e deciderà il coach chi schierare domenica. Per quanto ci riguarda, dobbiamo analizzare i nostri errori e allenarci con il massimo impegno per preparare al meglio il match contro il Colorno, una squadra molto forte; faremo tutto il possibile per tornare al successo».