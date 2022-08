Paltrinieri d’oro, Italfondo subito regina d’Europa

ROMA (ITALPRESS) – Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d’oro nella 5 chilometri maschile che ha aperto le gare degli Europei di fondo. Nelle acque di Ostia, il fuoriclasse azzurro ha toccato con il tempo di 52’13”, precedendo l’altro italiano Domenico Acerenza, medaglia d’argento, ed il francese Logan Fontaine, bronzo. Ottavo posto per Marcello Guidi. “E’ stata una bella gara: buoni i primi due giri, nel terzo si è alzato un pò di mare e si sentiva, ma è stato super bello – il commento a Raisport di un soddisfatto Paltrinieri – Avevamo super voglia di gareggiare, adesso le condizioni buone, domani abbiamo il resto”. “Ci ho provato fino alla fine, al terzo giro c’era un pò di bagarre, ma va bene così – le parole di Acerenza, argento – Domani ci sono le altre due gare, la voglia c’è: testa alla 10 e poi alla staffetta”. Nella 5 chilometri femminile, bronzo per Giulia Gabbrielleschi. La pistoiese delle Fiamme Oro, con il tempo di 57″00, si vede sfuggire al fotofinish l’argento, andato alla spagnola Maria De Valdes Alvarez; oro in 56’58” all’olandese Sharon Van Rouwendaal. Decima Martina De Memme, 11esima Sofie Callo Von Platen. “Sono abbastanza soddisfatta, non stavo benissimo in acqua e strappavo un pò: oggi ci accontentiamo, domani cerchiamo di fare meglio”, spiega la toscana. Il suo podio va a sommarsi all’oro di Paltrinieri e all’argento di Acerenza nella stessa distanza: “Complimenti ai ragazzi, ci tenevamo a fare bene in casa e a Roma, la nostra città del cuore”, aggiunge a Raisport l’azzurra.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).