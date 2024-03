Calcio dilettanti – Un mercoledì da leoni: riflettori su Poggese-Sporting Club, Soave in Coppa con la Pontogliese

MANTOVA Impegno infrasettimanale per dieci squadre virgiliane. Vediamo nel dettaglio.

Prima Categoria. Nel girone G si recuperano le tre partite dell’ottava di ritorno rinviate domenica 3 marzo (ore 20.30). Riflettori puntati a Poggio Rusco per il big match fra Poggese e Sporting Club, terza contro quarta, staccate di tre punti. La Rapid United affronta a Vescovato la Leoncelli e ha bisogno di punti per giocarsi la salvezza almeno ai play out. Mentre la Villimpentese è di scena a San Martino dell’Argine ospite del fanalino Psg: con la vittoria aggancerebbe il trenino dei play off.

Seconda Categoria. Il Soave gioca a Cividino di Castelli Calepio (ore 20.30) la gara secca degli ottavi di Coppa Lombardia contro la Pontogliese, regina del girone F: subito rigori in caso di pareggio al 90’. A Reggio Emilia si recupera tutta la 20esima giornata con la Rapid Viadana ospite del Barcaccia nel capoluogo emiliano (ore 21).

Terza Categoria. Nel girone mantovano, Don Bosco e Segnate si ritrovano a Marcaria (ore 21) per disputare i restanti 20 minuti della gara interrotta al 71’ sul risultato di 1-2. Qualora dovesse confermare la vittoria, la capolista Segnate allungherebbe a +8 (ma con una partita in più) sul Borgo Virgilio. Nel girone B di Cremona, La Piccola Atene recupera la gara della 18ª giornata a Paderno Ponchielli (ore 21): il successo consentirebbe al team di Sabbioneta di riprendersi lo scettro che la Rapid Olimpia gli ha soffiato domenica approfittando della sconfitta con la Stagnolmese. A Modena si recupera tutta la 20ª giornata e il Sermide, primo della classe, gioca a Burana con la Cognentese (20.30).