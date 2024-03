Calcio Eccellenza – La Castellana gioca d’anticipo: è sfida salvezza sul campo della Pavonese

Castel Goffredo Pomeriggio di fuoco a Pavone Mella, con la Castellana chiamata al riscatto nell’anticipo della 25esima giornata contro la Pavonese (si gioca alle ore 17). Dopo il brusco stop rimediato con il Falco, i goffredesi, precipitati in zona play out, devono assolutamente fare risultato in uno scontro diretto. «Per noi è una gara importantissima – afferma il difensore Pietro Pizza – dovremo essere pronti sia fisicamente che mentalmente perché non abbiamo più margine d’errore. Per quello che abbiamo dimostrato nel girone d’andata, non meritiamo di essere così indietro, ma la realtà è questa e la dobbiamo accettare». Tornando al 3-4 con il Falco… «E’ stata una gara abbastanza rocambolesca – prosegue l’autore del secondo gol – non l’abbiamo approcciata con la giusta attenzione, è mancata la cattiveria necessaria per vincere. Dopo il mio gol, che dedico alla mia famiglia e alla mia ragazza, abbiamo sbagliato tanto e troppo, gestendo male il vantaggio. Siamo consapevoli di avere una difficoltà di squadra nel capire i vari momenti della gara: non riusciamo a chiuderla o a temporeggiare quando serve. Non so spiegare il perché di tutto questo; forse quando non si è del tutto concentrati, succede di seguire l’andamento della partita e dell’avversario». Nonostante l’evidente difficoltà, la squadra rema tutta dalla stessa parte. «Il gruppo è coeso – assicura Pizza – e in allenamento andiamo a ritmi elevati. Ci manca cinismo davanti e la giusta concentrazione in difesa, per questo stiamo cercando di trovare il giusto equilibrio».

Per la gara odierna sono tutti disponibili, tranne l’infortunato Secli. Oggi si giocano anche Rovato-Scanzo (ore 14.30) e Cazzago-Darfo (15.30).