Tamburello serie A m – Solferino per il tris nel derby con il Ceresara

MANTOVA Si giocherà tutta oggi pomeriggio la terza giornata di andata del massimo campionato maschile. Occhi puntati sui campioni d’Italia del Castellaro che domenica clamorosamente hanno rallentato la loro corsa, complice in “primis” un ottimo Guidizzolo e la giornata non proprio esaltante di tutto il quintetto di Luca Baldini. A sfidare Luca Festi e compagni la trentina Tuenno, compagine da non sottovalutare, reduce da un’ottima gara sull’ostico campo di Arcene, dove è riuscita a conquistare un punto. Non sarà facile, ma il Castellaro nonostante il rallentamento di domenica scorsa parte senza dubbio con i favori del pronostico dalla sua.

Per quanto riguarda le due capolista Sommacampagna e Solferino, i mantovani affronteranno nel derby il Ceresara, compagine che domenica ha conquistato i suoi primi punti stagionali, superando al tie break un Sabbionara apparso in crescita. Favori del pronostico per Manuel Beltrami e compagni con il Ceresara che tenterà comunque di fare il risultato clamoroso. Nello sport nessuna gara è scontata e il derby virgiliano della settimana scorsa Guidizzolo – Castellaro lo conferma. Per quanto riguarda i veronesi, affronteranno in casa il Guidizzolo, compagine da non sottovalutare, visto il punto conquistato domenica. Sulla carta Federico Merighi e compagni hanno qualcosa in più, ma ogni partita va giocata al meglio e affrontata con lo spirito giusto. Servirà il miglior Sommacampagna e l’esperienza e il carisma dei campioni, su tutti Stefano Previtali. Impegno casalingo per il Sabbionara in casa contro l’alessandrina Cremolino, unica compagine ancora a secco di vittorie. La classifica non deve trarre in inganno. Il team piemontese ha tanta qualità. Ivan Briola e compagni fino ad oggi hanno avuto l’attenuante di avere un inizio di campionato non facile, avendo affrontato nelle prime due giornate Castellaro e Sommacampagna, squadre di caratura superiore. I trentini domenica hanno mosso la classifica e vorranno dare continuità ai loro risultati. Terzo impegno consecutivo interno per la bergamasca Arcene. I ragazzi di Stefania Mogliotti, dopo aver ceduto un punto domenica scorsa al Tuenno, cercheranno di rifarsi contro la matricola Fontigo. In casa Fontigo si spera di recuperare il terzino Matteo De Zambotti, assente domenica scorsa. Il giocatore di Noarna è uno dei punti di forza del sodalizio di Stefano Mazzero. Chiude la giornata Cavrianese-Cavaion. I veronesi hanno avuto un buon avvio, mentre la matricola mantovana, dopo il successo nella gara d’esordio contro il Fontigo, ben poco ha potuto fare domenica scorsa contro il Solferino.