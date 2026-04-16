Calcio Eccellenza – Akinbinu: “Avanti Poggese! Prendiamoci la salvezza”

POGGIO RUSCO Domenica ha pareggiato i conti contro la Colognese, segnando la rete che avrebbe potuto regalare la salvezza alla Poggese. Purtroppo i bergamaschi hanno portato a casa il risultato allo scadere. Come sempre, però, Tayo Akinbinu è stato una spina nel fianco per gli avversari: «L’abbiamo approcciata bene: da un mio assist è arrivato subito il gol del vantaggio di Ridolfi – racconta –, Come è accaduto però tante volte in questa stagione, vuoi per disattenzione, per letture sbagliate, abbiamo subito il pareggio e siamo anche andati sotto. Sul 2-2 meritavamo di vincere, ma l’hanno spuntata loro. Con la Colognese abbiamo avuto la riprova che, diversamente dalle squadre di alta classifica con cui spesso tiriamo fuori delle prestazioni ottime, contro chi insegue facciamo fatica». La ragione non sta nella sottovalutazione dell’avversario: «Credo che sia una questione di mentalità vincente, che ancora non abbiamo. Mister Salmi tiene tanto a questo aspetto e da quando è con noi ha fatto di tutto per trasformarci in una squadra che ha sempre fame. Vogliamo finire il campionato al meglio, cercando di vincere le ultime due, in particolare la prossima in casa col Cellatica». Per i biancazzurri c’è infatti da blindare la salvezza, che però sembra in cassaforte, salvo sconquassi: «Differenza reti o meno, noi vogliamo vincere senza calcoli. Prima di domenica scorsa, volevamo fare 9 punti nelle ultime 3. Ora puntiamo a conquistarne 6, chiudendo il discorso salvezza già al Truzzi». Questo, insiste Tayo, anche per rispondere all’amarezza espressa nelle ultime uscite dall’allenatore: «Il mister soffre perché vuole a tutti i costi trasferirci la sua mentalità vincente. Sappiamo che lui può farci fare il salto di qualità: io non posso che ringraziarlo, dopo l’infortunio al crociato mi ha fatto tornare la voglia di giocare, dandomi tante opportunità. È un martello che sprona tutti in ogni ad andare a mille». In attesa del verdetto, la punta traccia i primi bilanci: «Tutto sommato è stata una buona stagione. L’obiettivo era la salvezza e ci siamo quasi. Non nego che qualche rammarico rimane: il nostro sogno era arrivare ai playoff – conclude –. Personalmente non sono del tutto contento del mio bottino di gol e assist, avrei potuto segnare di più. Immaginavo però che dopo il rientro dall’infortunio avrei avuto un rendimento altalenante. Ciò che conta è avere dato una mano alla squadra».