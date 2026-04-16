Centro Equilibrium A San Martino dall’Argine nasce un nuovo modello di salute e movimento

SAN MARTINO DALL’ARGINE Si chiama Equilibrium: centro che riconosce nel movimento strutturato il fulcro del tuo percorso per il pieno benessere, integrandolo in un sistema di competenze professionali complementari. Si trova in via Dante Alighieri, 34 presso la Palestra Sport & Fitness e il Ristorante Bistrò 34. Qui nasce lo studio “Chinesiologia 360”, del dott. Ongari Marco Aaron, chinesiologo clinico specializzato nel recupero motorio di lesioni e postoperatorio, nell’esercizio fisico adattato alle patologie, nella preparazione atletica e rieducazione posturale. Accanto alla figura del chinesiologo, il centro Equilibrium si distingue per la presenza di un team multidisciplinare, in cui ogni professionista mantiene una propria identità specifica, contribuendo in modo equilibrato e sinergico al percorso della persona. Il cuore del progetto risiede proprio nell’equilibrio tra la Chinesiologia, Nutrizione adattata e Massaggio terapeutico, sportivo e per il benessere: – Chinesiologia (con il dott. Ongari Marco Aaron) intesa come strumento scientifico e personalizzato per guidare il corpo verso il recupero motorio, la prevenzione e la performance. Un approccio che si basa sull’anamnesi clinica, l’analisi del movimento e sulla costruzione di programmi mirati, con il fine di definire un equilibrio funzionale duraturo. – La nutrizionista (con la dott.ssa Silvia Piazza) affianca il lavoro sul movimento con piani alimentari personalizzati, fondamentali per supportare sia il paziente clinico, la persona che vuole star meglio, che lo sportivo nel recupero e la performance. – Massoterapista MCB e massaggiatore Olistico (con Chiara Bossolini e Damiano Ferrari) completano l’intervento attraverso tecniche manuali orientate al rilassamento, al benessere muscolare e al miglioramento della mobilità e qualità dei tessuti. Questo modello integrato consente di affrontare le esigenze della persona in modo completo, evitando interventi isolati e favorendo invece una visione globale della salute. Non si tratta semplicemente di sommare servizi, ma di costruire un sistema coerente in cui ogni figura professionale opera in relazione e in equilibrio con le altre. Il Centro si rivolge a un’ampia fascia di utenti: dal paziente che affronta un percorso di recupero da una lesione o da un post-operatorio, agli sportivi che desiderano migliorare le proprie prestazioni, fino a chi ricerca benessere e prevenzione nel lungo periodo. Particolare attenzione è rivolta anche alla sfera posturale e alle condizioni specifiche come il periodo pre e post-parto, ambiti in cui un lavoro consapevole, guidato, integrato ed equilibrato tra le varie competenze risulta determinante. Equilibrium si propone come un nuovo punto di riferimento sul territorio, un luogo in cui il movimento viene guidato con metodo e integrato con competenze diverse, con il fine di definire percorsi efficaci e sostenibili nel tempo. Per conoscere più da vicino il Centro e i professionisti coinvolti, è possibile partecipare all’inaugurazione di SABATO 18 APRILE dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00 in via Dante Alighieri, 34 a S.Martino dall’Argine. Si possono richiedere informazioni direttamente in sede. Equilibrium: la tua struttura specializzata nella rieducazione del movimento e nella performance, con un approccio integrato basato sull’equilibrio tra esercizio fisico personalizzato e collaborazione multidisciplinare, affiancata da nutrizione e massaggi terapeutici-sportivi. Un’opportunità concreta per iniziare un percorso orientato al tuo equilibrio psicofisico, alla salute e al benessere.