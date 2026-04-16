La storia di Renato Frignani e Pulce ad Asola

ASOLA

Si terrà domani alle 20.30 presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo in via Raffaello Sanzio nr. 4, l’in contro dal titolo “Sentiero Italia C.a.i.: Un uomo, il suo cane. L’incredibile storia di Renato Frignani e ‘Pulce’”. Una serata speciale pensata per raccontare un viaggio straordinario, ma soprattutto umano. Al centro c’è l’esperienza di Renato Frignani, che ha percorso il Sentiero Italia del Club Alpino Italiano per circa duemila chilometri insieme al suo cane “Pulce”. Non solo un’impresa sportiva, ma una storia fatta di fatica, silenzi, incontri e momenti imprevedibili, in cui il legame tra uomo e animale diventa il vero filo conduttore. Un racconto capace di far immedesimare chi ascolta in un viaggio lento e profondo, attraverso paesaggi diversi e stati d’animo che cambiano passo dopo passo. La serata è organizzata dal Club Alpino Italiano in collaborazione con il Comune di Asola ed è dedicata alla memoria del dottor Eugenio Beluffi tra i fondatori della sezione Cai di Bozzolo. (z.)