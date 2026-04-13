Al Bibiena, sabato 18 aprile, concerto in occasione dell’80° anniversario della Repubblica Italiana

In occasione dell’80° anniversario della Repubblica Italiana, la città di Mantova si prepara ad accogliere un evento artistico, culturale e sociale, capace di unire musica e solidarietà in una serata unica.

Sabato 18 aprile, alle 20.45, nello storico e prestigioso Teatro Bibiena, in via Accademia 47, andrà in scena il concerto pop rock della violinista veronese Lisa Agnelli.

L’iniziativa è realizzata con il contributo del Comune di Mantova e con il patrocinio della Provincia di Mantova, in collaborazione con importanti realtà culturali e associative, tra cui l’Unione Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana – Delegazione di Mantova “Giovanni Gronchi”, gli Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani e la Società per Palazzo Ducale di Mantova. A sostenere il concerto è anche lo sponsor Caseificio Europeo.

I biglietti, del costo di 15 euro, si possono acquistare tramite il sito Internet www.eventbrite.it. L’iniziativa ha una significativa finalità benefica: parte del ricavato sarà destinato al Cav – Centro di Aiuto alla Vita di Mantova, realtà impegnata quotidianamente nel sostegno delle persone più fragili e delle famiglie in difficoltà. Un gesto concreto che aggiunge ulteriore valore all’evento, trasformando la musica in uno strumento di solidarietà. Durante la serata sarà possibile fare delle offerte libere.

“Lisa Agnelli è oggi una delle figure più originali e riconoscibili del panorama musicale italiano contemporaneo – spiega una nota degli organizzatori del concerto –. Violinista professionista con una solida formazione classica, ha saputo costruire nel tempo un’identità artistica distintiva, diventando la prima esponente italiana del pop rock virtuosistico. Il suo percorso nasce dallo

studio rigoroso del repertorio classico, ma si evolve attraverso una continua ricerca sonora e stilistica che l’ha portata a superare i confini tradizionali del violino”. Il suo stile è caratterizzato da una fusione innovativa tra tecnica virtuosistica e sonorità moderne: “il violino diventa protagonista di arrangiamenti pop e rock, spesso arricchiti da elementi elettronici e da un forte impatto scenico. Le sue performance non sono semplici concerti, ma veri e propri spettacoli – continua la nota –, in cui energia, presenza sul palco e coinvolgimento del pubblico giocano un ruolo centrale. Lisa Agnelli riesce così a dialogare con pubblici eterogenei, avvicinando anche i più giovani alla musica strumentale”. L’artista, nel corso della sua carriera ha preso parte a numerosi eventi, concerti e produzioni artistiche, collaborando con musicisti e realtà diverse e portando la sua musica in contesti prestigiosi, tra teatri e festival.

“L’evento al Bibiena, dunque, unisce qualità artistica, sperimentazione e impegno civile. Una serata pensata per emozionare e sorprendere, nel segno della cultura e della condivisione” concludono gli organizzatori.