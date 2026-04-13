Mantova Village prosegue con gli appuntamenti del progetto pet-friendly ospitando Massi&Mino

Mantova Village non è solo un luogo di shopping e intrattenimento, ma uno spazio di incontro e sensibilizzazione, dove il concetto di pet-friendly diventa un’esperienza concreta e quotidiana.

Domenica 19 aprile, alle 15.30 il palinsesto delle iniziative dedicate al mondo pet si arricchisce con un appuntamento speciale: il dialogo con Massi&Mino, protagonisti di una storia di amore, responsabilità e rispetto.

Massimiliano Simiani e il suo cane Mino, star dei social con tre milioni di follower, sono protagonisti di video divertenti con significati importanti, che mostrano momenti di vita quotidiana in famiglia.

L’evento, aperto al pubblico, sarà l’occasione per incontrare Massi e ascoltare la sua testimonianza, che promuove una cultura pet-friendly autentica, fondata sull’adozione consapevole, sulla cura quotidiana e sull’importanza di considerare gli animali parte integrante della famiglia. In questa occasione verrà presentato anche il suo secondo libro, un racconto autentico e personale che intreccia la sua vita con quella di Mino, un American Bully, portando avanti un percorso di sensibilizzazione che parla non solo agli amanti degli animali, ma anche a genitori e giovani, mettendo al centro empatia e relazione.

Il libro ripercorre la sua storia anche prima dell’arrivo di Mino: un dialogo profondo tra pensieri, fragilità e crescita personale.

«È uno scambio. È verità. È tutto quello che sono stato e che sono oggi – dice – . Essere qui significa continuare a portare avanti la mia voce. Ma soprattutto la voce di chi non ce l’ha. Io ci metto la faccia, ma parlo anche per loro. E farlo qui a Mantova Village mi rende felice. Parlare di pet-friendly oggi è fondamentale. Gli animali sono famiglia. Non sono un optional. Creare spazi dove possono essere accolti davvero significa fare un passo avanti come società».

Tra i passaggi più intensi del libro emerge l’episodio dell’aggressione subita da Mino, un momento difficile che ha rafforzato il senso di responsabilità e presenza.

«Non solo quando va tutto bene, ma soprattutto quando le cose si complicano – è il messaggio centrale di Massi nel rispetto per gli animali, per i loro tempi e bisogni, ma anche per le fragilità umane -. Se la mia storia può aiutare un genitore in difficoltà con suo figlio o un adolescente che sta attraversando un momento complicato, allora ha senso tutto».

Un pensiero anche per chi sta valutando un’adozione. «Adottare non è un impulso. È una responsabilità – conclude -. Devi esserci sempre. Se sei pronto a dare tempo, presenza e amore vero, allora fallo. Ti cambia la vita.»

L’incontro con Massi&Mino si inserisce nel più ampio progetto pet-friendly del Mantova Village, che punta a creare un ambiente sempre più accogliente per gli animali e le loro famiglie. Non solo accesso consentito, ma una vera cultura dell’ospitalità: spazi condivisi, attenzione ai bisogni degli amici a quattro zampe e iniziative dedicate.

L’appuntamento si concluderà con un momento di firmacopie.