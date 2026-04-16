Calcio giovani – La Voltese si associa a Sporting Club e Guidizzolo

GOITO Si rafforza e si amplia il progetto legato al settore giovanile tra Sporting Club Goito e Guidizzolo, realtà che da alcune stagioni collaborano con continuità nella gestione del vivaio. A entrare ufficialmente nell’accordo sarà ora anche la Polisportiva Voltese, con l’obiettivo di costruire una filiera strutturata e sempre più completa a livello territoriale, coinvolgendo quella porzione dell’Alto Mantovano. L’intesa, riguarderà principalmente il calcio giovanile, ma non mancheranno riflessi anche sulle prime squadre. In particolare, la Voltese svilupperà la propria attività di base in sinergia con le altre due società, contribuendo sia dal punto di vista tecnico che dirigenziale. È infatti previsto l’ingresso di esponenti del calcio voltese all’interno dell’organigramma, soprattutto per quanto riguarda la gestione del settore giovanile. Il progetto punta alla creazione di squadre condivise e a una gestione coordinata delle varie categorie, favorendo una crescita omogenea dei ragazzi. Alcuni giovani in uscita dalla Juniores, inoltre, potranno anche trovare uno sbocco nel sodalizio collinare, attualmente impegnato in Seconda Categoria. L’obiettivo dichiarato è quello di migliorare la qualità del servizio offerto, arrivando nel medio periodo, a diventare un centro federale di riferimento. Una sfida ambiziosa, che passa attraverso la collaborazione tra società e la valorizzazione del territorio e del talento dei ragazzi locali.