Pozzolo sempre più vicina alla connessione veloce

POZZOLO (Marmirolo) – Pozzolo verso la fibra ottica con Mynet. Il recente incontro è stato un momento di grande partecipazione per tutta la comunità. Durante la serata di informazione, i cittadini si sono confrontati direttamente con gli esperti per scoprire i vantaggi della vera fibra ottica (quella definita con la sigla Ffth), in un clima costruttivo reso ancora più significativo dalla presenza del sindaco Elena Betteghella e dell’assessore Marco Mattinzioli.

Nell’occasione sono state raccolte le pre-adesioni necessarie per far partire ufficialmente il cantiere. «Pozzolo è pronta a fare un passo concreto verso il digitale, e tutti i cittadini hanno l’occasione di farne parte», ha detto la prima cittadina marmirolese.

Come era stato precisato nei giorni scorsi, lo staff di Mynet tornerà a Pozzolo presso il circolo Polisportiva “Bar bocce” in via Reboline 4, per fornire informazioni e raccogliere le adesioni, mercoledì 15 aprile dalle 11 alle 13. Per aderire ci si può inoltre rivolgere agli uffici di via Ciro Menotti, 14 in zona Belfiore a Mantova, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17.30 con orario continuato. Via e-mail scrivendo a home@mynet.it e telefonicamente allo 0376-222200.