Volley Serie D femminile – Davis senza rivali: la promozione si avvicina

SAN GIORGIO BIGARELLO La Volley Davis conferma il proprio ruolo di dominatrice del campionato di Serie D femminile superando con un netto 3-0 la vicecapolista Piubega, al termine di una sfida molto attesa e ricca di significati per la classifica. I parziali di 25-23, 25-19 e 25-14 raccontano di una gara che, dopo un avvio complicato, ha visto la formazione di casa imporsi con autorità, grinta e grande solidità.

Il primo set è stato il manifesto del carattere della capolista. Piubega parte fortissimo e sorprende Davis, portandosi addirittura sul 9-20, sfruttando qualche errore di troppo delle padrone di casa e una fase di grande efficacia offensiva. Sembra il preludio a un set indirizzato, ma proprio nel momento più difficile emerge la personalità del gruppo allenato da Pinzi e Pavan. I due tecnici optano per un doppio cambio decisivo, inserendo Martinelli e Ceamur, mossa che cambia completamente l’inerzia del parziale. Davis ritrova ordine, intensità e fiducia, iniziando una rimonta esaltante che la riporta prima sul 21-22 e poi alla clamorosa chiusura sul 25-23. Un set vinto più con il cuore che con la tecnica, che spezza l’entusiasmo delle ospiti.

Da quel momento in poi la partita assume un’altra fisionomia. Nel secondo e terzo set la Davis prende progressivamente il controllo del gioco, dimostrando tutta la propria superiorità. Il servizio diventa più incisivo, la difesa lavora con continuità e l’attacco trova soluzioni efficaci con regolarità. Piubega prova a rimanere agganciata, ma non riesce più a mettere in difficoltà una Davis concentrata e determinata, che chiude i parziali sul 25-19 e 25-14 senza sbavature.

La vittoria permette alla Davis di consolidare il primato in classifica, portando il vantaggio a +9, mentre Piubega scivola al terzo posto. Per la capolista il traguardo è sempre più vicino: mancano solo due vittorie per conquistare la promozione matematica.

Il prossimo impegno è fissato per sabato, in trasferta a Brescia contro l’Inoxea Prealpino, attualmente terzultima in classifica.