Ciclismo – Il 2 maggio torna il Trofeo Comune di Medole – Metal Blok

MEDOLE Il Ciclo Club 77 con il Comune di Medole, il Comitato provinciale Fci e il main sponsor Metalblok hanno tolto i veli ieri sera a Medole al 2° Trofeo Comune di Medole – Trofeo Metal Blok che si terrà il 2 maggio. L’appuntamento avrà come protagonisti i giovanissimi. In palio anche i primi punti del Memorial “Damiano Darra” 2026. Tutti gli intervenuti hanno sottolineato come, attraverso iniziative di questo tipo, venga offerta da un lato ai giovani l’opportunità di mettere in evidenza i propri talenti; e dall’altro l’occasione agli sportivi di conoscere ed apprezzare Medole nei suoi aspetti caratteristici.