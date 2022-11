Calcio Eccellenza – Il baby portiere Zorzi: “Castiglione esperienza unica”

CASTIGLIONE E’ pronto ad essere una risorsa del Castiglione nel 2023, dopo un inizio promettente e un infortunio che gli ha fatto perdere qualche settimana. Ma il portiere classe 2006 Enrico Zorzi ha tutta una carriera davanti: è due anni sotto la quota obbligatoria più bassa, ma ha già collezionato presenze in Eccellenza. Ora si divide tra la Juniores, per riprendere la condizione ottimale, e la panchina della squadra di mister Esposito, per dare il proprio contributo in caso di necessità.

«Mi trovo molto bene in questo gruppo – afferma il giovanissimo estremo difensore – ci sono dei giocatori di grandissimo livello da cui posso imparare tanto. Ogni allenamento è come un esame: stare con loro e vedere come si muovono mi permette di migliorare sotto tutti i punti di vista. Purtroppo, mentre stavo facendo le prime esperienze in categoria, capendo le caratteristiche di questo calcio per me tutto nuovo, mi sono fatto male. Ma non mi sono perso d’animo e da qualche settimana ho ripreso col gruppo. Non è semplice militare a questi livelli, in un torneo competitivo al massimo. Però i compagni di squadra, specialmente i difensori, e lo staff, che mi stanno aiutando molto, sto cominciando a capire questo mondo». Per Zorzi anche la soddisfazione della chiamata in rappresentativa U17. Anche in quel contesto ci sono validissimi giocatori miei coetanei, è un onore giocare nella Rappresentativa regionale, sono sicuro che sarà un’ulteriore occasione di crescita che dovrò sfruttare».

Per il Castiglione domenica prossima trasferta molto complicata in quel di Offanengo, contro il team cremasco, nel quale milita l’ex Quaggiotto e che insegue i mastini a -3 punti dalla zona play off.

Per mister Esposito ci sarà il rientro in squadra di Mambrin dopo la squalifica, mentre come è noto Ferrari si rivedrà probabilmente all’inizio del girone di ritorno. Da valutare questa sera le condizioni del giovane attaccante rossoblù Belotti, che ha rimediato una botta.