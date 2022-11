Basket serie A2 m – Il MantovAgricoltura cerca domani a Ponzano la seconda vittoria di fila

ferta di fila per il MantovAgricoltura, che domani alle ore 19 affronta in terra trevigiana il Posaclima Ponzano. Si tratta ancora una volta di una gara fondamentale in chiave classifica: portarsi a casa la vittoria, permetterebbe al San Giorgio di rimanere attaccato al treno delle prime cinque in classifica. Ponzano invece è reduce da una sconfitta di misura nel derby contro Treviso, 61-59, dunque una successo potrebbe rimettere in carreggiata le venete.

Ilaria Bernardoni, guardia biancorossa, ripensa alla vittoria della scorsa settimana contro Carugate: «Due punti importanti. Abbiamo cercato di imporre il nostro ritmo fin dall’inizio e siamo riuscite a mantenere il piano partita. Solo nel terzo quarto abbiamo avuto un break, poi per fortuna siamo riuscite a reagire. Sicuramente è stato un ulteriore passo in avanti per gli obiettivi prestabiliti». Un inizio di campionato tra luci e ombre, ma secondo Bernardoni il torneo è molto equilibrato: «L’avvio è stato altalenante; questo probabilmente perché dobbiamo ancora trovare un’identità solida di squadra e dobbiamo ancora amalgamarci bene. L’obiettivo è sempre quello di fare meglio dell’anno scorso e di vincere più partite possibili». Contro Ponzano sarà l’occasione per dare un’ulteriore prova di solidità di gruppo, alla ricerca della seconda vittoria esterna consecutiva: «Ci aspetta un’altra delle gare fondamentali contro una squadra giovane, ma temibile, che sicuramente sarà agguerrita quanto noi. San Giorgio? Sono contenta della nostra squadra e sento che questo gruppo potrà essere sempre più affiatato, permettendo a tutte di trovare il proprio ruolo per accrescere il valore della squadra e personale».

La gara si disputerà al Palacicogna di Ponzano Veneto, dalle ore 19, e sarà disponibile la diretta sul canale YouTube StreamingSport a partire da poco prima della palla a due.

Nel recupero della prima giornata, Costa Masnaga-Castelnuovo Scrivia 61-66: settimo successo su sette incontri per le piemontesi.