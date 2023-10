Alessandro Preziosi in Letteralmente Verdi

PARMA Alessandro Preziosi dà voce alle lettere del Maestro in Letteralmente Verdi, la nuova commissione del Festival Verdi realizzata da Società dei Concerti di Parma, in prima assoluta al Teatro Regio di Parma venerdì 13 ottobre 2023, alle ore 20.00. Le vicende legate alla composizione de Il trovatore, dalla scelta del soggetto alla messa in scena, sono il filo conduttore delle lettere affidate alla voce dell’attore napoletano, accompagnato dalle musiche dall’opera interpretate da Massimo Mercelli al flauto e Giampaolo Bandini alla chitarra.