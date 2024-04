Tennis tavolo Serie A1 femminile – Tirannia Brunetti: 3-0 al Sudtirol e 21esimo scudetto

CASTEL GOFFREDO Missione compiuta. Dopo la vittoria in trasferta per 4-0, la Brunetti ha battuto per 3-0 il Südtirol anche nella finale scudetto di ritorno, conquistando, davanti al pubblico festante del PalaMazzi, il suo 21° scudetto. E’ l’ennesimo trionfo della società di Castel Goffredo, che ancora una volta ha dimostrato di non avere rivali in campo femminile. Il bottino di titoli tricolori consecutivi è arrivato a 8, con un ricco contorno di Coppe Italia e Supercoppe. Insomma, tutto quello che si poteva vincere, Szocs e compagne l’hanno vinto.

BRUNETTI-SUDTIROL 3-0

Bernadette Szocs-Gaia Monfardini 3-1 (11-7, 9-11, 11-6, 11-9); Nicole Arlia-Debora Vivarelli 3-1 (12-14, 11-9, 11-8, 11-6); Andreea Dragoman-Solomiya Brateyko 3-2 (11-9, 10-12, 5-11, 11-6, 11-6).

BRUNETTI CASTEL GOFFREDO Bernadette Szocs, Andreea Dragoman, Nicole Arlia. A disp.: Nikoleta Stefanova. All.: Alfonso Laghezza.

ASV TT SÜDTIROL Debora Vivarelli, Gaia Monfardini, Solomiya Brateyko. All.: Jason Davide Luini.

ARBITRI Caterina Faragò e Roberto Bassani.