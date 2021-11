Calcio Eccellenza – Mister Esposito: “Castiglione, questo è lo spirito giusto”

CASTIGLIONE Che non sia, almeno per il momento, una stagione fortunata per il Castiglione lo abbiamo capito anche domenica, quando la pioggia ha trasformato il terreno di gioco del “Lusetti” in un acquitrino e la partita contro il Carpenedolo è stata sospesa al termine del primo tempo, con i Mastini in vantaggio 2-0 grazie alle reti di Lauricella e Guagnetti. E’ così sfumata la seconda, sospiratissima, vittoria in campionato, anche se il risultato è solamente “congelato” fino a mercoledì prossimo, 24 novembre, data designata per il recupero del match che ripartirà (alle 20.30) dal secondo tempo e appunto dal 2-0 in favore degli aloisiani. In casa rossoblù c’è comunque soddisfazione per la bella risposta offerta dalla squadra e ottimismo sul prosieguo della stagione. «L’arbitro ha fatto bene a sospendere la partita – afferma sportivamente mister Fabio Esposito – all’inizio si poteva giocare, poi col passare dei minuti il terreno era divenuto impraticabile. Certo, l’inerzia era tutta dalla nostra parte, ma non ci possiamo fare nulla. Ripartiremo dal secondo tempo e il Carpenedolo ce la metterà tutta per recuperare il doppio svantaggio, toccherà a noi impediglierlo. Vista la situazione di classifica, i tre punti ci farebbero molto comodo e del resto per noi tutte le partite adesso sono delle finali, dobbiamo uscire al più presto da questa situazione».

Il Castiglione non può comunque fermarsi a pensare al recupero col Carpenedolo, ma concentrarsi sulla prossima sfida esterna di domenica col Ciliverghe, che ha vinto a Rovato e ha il doppio dei punti degli aloisiani. «E la sua classifica è comunque bugiarda – avverte Esposito – hanno costruito la squadra per puntare al salto di categoria o per lottare nei primi posti, E’ una partita che dovremo essere bravi a gestire al meglio anche con la testa, dosando le forze fisiche in vista del recupero col Carpenedolo. Come dicevo, non possiamo permetterci cali di tensione. Dopo il successo sul Forza e Costanza abbiamo affrontato il Palazzolo convinti di fare risultato e invece abbiamo perso. Significa che tutte le gare vanno affrontate col massimo impegno, a prescindere dalla classifica dell’avversario di turno».

In casa rossoblù sono indisponibili Daeder, Dagani e Serafino, mentre Hanine è sulla via del pieno recupero.