Basket Serie A2 – Tutti con la Staff, è il giorno della verità. Play out o retrocessione? La gara con Rieti è decisiva

Mantova E’ il giorno della verità per la Staff: accesso ai play out (e se sì, con il fattore campo a favore o no?) oppure retrocessione diretta? Il match odierno contro Rieti (palla a due alle ore 18 alla Grana Padano Arena) sancirà il destino degli Stings.

Vista la decisione di restare in silenzio del rientrante coach Giorgio Valli e del vice Nicolas Zanco, tocca al secondo assistant coach Andrea Niccolai cercare di presentare la situazione attuale della squadra a poche ore dal match cruciale. «E’ stata una settimana intensa, ma siamo tutti concentrati sulla partita – afferma – per noi è un appuntamento decisivo, c’è la massima compattezza per raggiungere la vittoria. Come noi, Rieti si presenterà con la massima motivazione, ha disputato un buon girone Salvezza ed è una squadra in crescita e molto pericolosa. Vogliamo riscattare la sconfitta dell’andata e accedere ai play out per continuare a giocarci la salvezza. Mi aspetto una partita di nervi, serviranno grande intensità e presenza difensiva. Dovremo pareggiare la loro intensità e limitare al massimo i loro punti di forza, tra cui Tucker, Timperi, Bonacini e Geist. Ci aspettiamo una spinta importante dal nostro pubblico».

Anche Rieti è molto motivata. «Ci siamo conquistati, partita dopo partita, la possibilità di accesso ai play out in caso di risultato positivo – dichiara coach Andrea Ruggieri – non c’è bisogno di caricare ulteriormente la squadra, che è viva e ci crede perfettamente, consapevole delle difficoltà di giocare una gara del genere contro una squadra attrezzata come Mantova».

L’ingresso alla Grana Padano Arena per tribune e curva sarà a offerta libera, di conseguenza la biglietteria resterà chiusa e non sarà possibile prenotare il proprio posto in anticipo (la società riserverà comunque i posti degli abbonati). Le porte del palazzetto apriranno al pubblico a partire dalle ore 16.45.

Grana Padano Arena, ore 18

Staff Mantova 7 Iannuzzi C, 28 Ross AG, 16 Cortese AP, 8 Veronesi G, 73 Sherrill PM.

Panchina: 0 Lo, 3 Criconia, 14 Janelidze, 27 Vukobrat, 31 Calzavara. All.: Giorgio Valli.

Kienergia Rieti 57 Paci C, 21 Tucker AG, 23 Timperi AP, 15 Geist G, 17 Bonacini PM.

Panchina: 1 Naoni, 4 Rotondo, 7 Tassone, 8 Del Testa, 12 Maglietti, 13 Nankovic. All.: Andrea Ruggieri.