Investito sulle strisce pedonali: grave l’ex postino di Castel Goffredo

CASTEL GOFFREDO Si trova in prognosi riservata in gravi condizioni all’ospedale Carlo Poma di Mantova l’ex postino del paese, il 70enne Flavio Pinelli. L’uomo ieri mattina è stato travolto da un furgone mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. L’incidente si è verificato poco dopo le 9 del mattino in viale Avis, di fronte al cimitero. Possibile che il 70enne stesse andando proprio al camposanto della cittadina per fare visita alla moglie, di cui è rimasto vedovo solo di recente. Molto semplice, in apparenza, la dinamica del sinistro, i cui rilievi sono stati compiuti dalla polizia locale. In pratica l’uomo stava attraversando la strada quando un furgone guidato da un 41enne pure residente a Castel Goffredo, che stava procedendo in direzione di Ceresara, gli è piombato addosso. Nel corso dei rilievi il conducente del furgone ha spiegato agli agenti della polizia locale di essere rimasto abbagliato dal sole e quindi di non essersi proprio reso conto del fatto che il 70enne stesse attraversando la strada giusto in quel momento.

La bici e il 70enne sono stati sbalzati di alcuni metri a causa dell’impatto. Subito è scattato l’allarme: sul posto sono arrivati il 118 e la polizia locale. Il personale medico si è precipitato sul 70enne, che sulle prime si pensava non ce l’avesse fatta. Accertato invece come fosse in vita, è stato caricato in ambulanza e portato al Poma dove si trova in prognosi riservata in gravi condizioni. Sia la bici sia il furgone sono stati posti sotto sequestro dalla polizia locale.