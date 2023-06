Canoa – La Canottieri Mincio brilla ad Auronzo

AURONZO DI CADORE (Bl) E’ scattata venerdì la 42esima gara internazionale di Auronzo di Cadore. Presenti i 4 atleti della Canottieri Mincio che hanno ottenuto buoni risultati. Venerdì si sono disputate le gare sui 1000 metri e nel K2 senior Chiara Nasi ed Emma Rodelli si sono prima qualificate per la finale A, poi hanno chiuso al quarto posto. Nel K2 ragazzi Andrea Alberini e Luigi Pezzini si sono piazzati sesti nella finale A. Anche per loro una bella prova.

Ieri invece spazio ai 500 metri. Ancora un quarto posto per Nasi e Rodelli nel K2 senior, mentre Alberini e Pezzini hanno concluso al nono posto nel K2 ragazzi. Ottime prestazioni per tutti, considerando che era una gara internazionale. Buone notizie anche dal ritiro della Nazionale dove Sara Vesentini, dopo i test effettuati a Castel Gandolfo, sembra aver garantito il posto sul K4 ai prossimi Mondiali. Tornando ad Auronzo, ben cinquecento atleti provenienti da 40 club italiani e 15 rappresentative straniere di club e squadre nazionali provenienti da Croazia, Slovenia, Germania, Austria, Svizzera, Slovacchia e Egitto si sono dati appuntamento sulle acque del lago di Santa Caterina e del nuovo campo di regata predisposto per i Mondiali di Canoa (4-9 luglio 2023). La Gara Internazionale, ormai una “classica”, giunta alla 42esima edizione, quest’anno è stata anticipata rispetto al periodo di fine giugno o inizio luglio, con una minore partecipazione dei molti atleti impegnati nelle fasi degli esami di stato.