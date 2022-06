Calcio giovani – Gli Esordienti del Castiglione brillano con Cremonese e Verona

CASTIGLIONE Si è giocato lo scorso weekend al Lusetti un triangolare interessante tra i 2009 di Castiglione, Verona e Cremonese. Primi a scendere in campo Castiglione e Verona, con i mastini che si impongono sin da subito, con un poker in 14’. Il Castiglione gioca senza riverenza e impone il gioco aggressivo a tutto campo. Risultato finale 5-1: segnano per il Castiglione Semonella, Joseph, Gambaroni, Cotrunescu e buon ultimo Evis Chine.

Altra partita quella con la Cremonese, più difficile perché giocata in modo speculare. Casti avanti con due reti in 5’, la compagine grigiorossa riesce a pareggiare le 2 reti segnate dal solito Joseph ma non a cancellare la brillante prova dei locali. Un test ottimo per il gioco e anche per le realizzazioni. L’autostima dei baby mastini continua crescere e la prossima stagione saranno ufficialmente dei “Giovanissimi” con un campionato agonistico che li aiuterà a crescere di più.