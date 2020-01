Calcio a 5 serie A – Kaos Mantova, su la testa: arriva il Real Rieti

Mantova Dopo la sconfitta di Grassano, quarta consecutiva, il Kaos Mantova torna al NeoLu per sfidare un’altra corazzata, il Real Rieti terzo in classifica. Il match avrà inizio alle ore 19 e sarà trasmesso in diretta su RaiSport. Un appuntamento importante per il club virgiliano, che vuole ritornare ad esultare dopo quasi un mese dall’ultima vittoria col Latina e le successive sconfitte contro Acqua&Sapone, Came Dosson, Pesaro e Grassano. Il Mantova è uscito dalla zona play off, scalzato proprio dal Cmb, che però dista solamente due lunghezze. Questo sicuramente può stimolare i biancorossi a trovare una reazione forte, a partire proprio dal match di questa sera. Il Mantova arriva da un periodo negativo di risultati, ma nell’ambiente biancorosso c’è fiducia, perché la squadra sta rispondendo bene sul piano del gioco. Cabeça è rientrato da poco e sta ritrovando lo smalto. Il gol del vantaggio nel match di Grassano, per come è arrivato, testimonia appunto una buona condizione e una ritrovata confidenza con i compagni, dopo il periodo di assenza. C’è da migliorare sicuramente la fase difensiva e appunto per questo la società ha deciso di tornare sul mercato, portando in riva al Mincio il top player Bocao. L’esperto difensore italo-brasiliano da questa sera guiderà la retroguardia e per gli avversari sarà un ostacolo in più da superare, oltre al portiere Ricordi, che martedì, specialmente nel primo tempo, ha fatto delle parate davvero importanti. Coach Milella avrà a disposizione anche Di Guida, Parrel e Salas, che hanno saltato per squalifica la trasferta in Basilicata. Il Rieti è sicuramente un avversario da temere per il Kaos, ma ai laziali, in questa stagione, è già capitato di “toppare” qualche partita, come è successo a Roma contro l’Aniene nel girone d’andata. Il Mantova, che deve anche riscattare la sconfitta dell’andata, la prima incassata nel torneo, può giocarsi le proprie carte per tornare a muovere la classifica.

Il tutto sugli schermi di “Mamma Rai”. Nota di colore per chiudere: la società ricorda ai tifosi che esibendo il biglietto d’ingresso si potrà mangiare il risotto distribuito all’intervallo.

LA 19ª GIORNATA

VENERDI’

Futsal Genova-Lido di Ostia 21.00

Kaos Mantova-Real Rieti 19.00

Lynx Latina-Acqua&Sapone 20.30

Real Arzignano-Cmb Grassano 20.30

SABATO

Cybertel Aniene-Came Dosson 18.00

Colormax Pescara-Feldi Eboli 18.30

Petrarca Padova-Itals. Pesaro 19.00

Avellino-Meta Catania 18.00