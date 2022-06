Calcio dilettanti – Marmirolo, il nuovo mister è… Marmiroli. Galante all’Asola

MANTOVA Occupata la penultima panchina delle big ancora vacante, quella del Marmirolo: il nuovo tecnico è Davide Marmiroli, reduce da un’ottima stagione in Prima con il Gonzaga e dunque pronto a rituffarsi nel torneo di Promozione: «Torno in neroverde dopo qualche anno con tanta voglia di confrontarmi con una categoria che penso di valere». Nei prossimi giorni il tecnico si metterà al lavoro con la dirigenza per iniziare ad allestire l’organico. Non partirà Mazzocchi, richiestissimo dal Suzzara di Bizzoccoli, ma potrebbero trasferirsi dal neroverde al bianconero Garutti, e Akinbinu, che sembrano vicinissimi. Ufficializzato l’affare riguardante Valerio Terragin alle Zebre, che vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi. Ora il direttore sportivo Carlo Piccinini è in forte pressing sul centrocampista del Rolo Vezzani, che però sta ancora riflettendo. Affare fatto per l’Asola che si assicura dallo Sporting Club la punta Galante, mentre non farà parte della rosa biancorossa nella prossima stagione Nardi, che si trasferirà a Brescia. I biancorossi potrebbero puntare anche su un altro goitese, cioè Zaglio, visto che Peschiera resterà alla Castellana. A proposito dei goffredesi, c’è tanta concorrenza per la punta Seck, gli occhi sarebbero puntati sull’asolano Andrea Favagrossa. Saliamo di categoria, dove il Castiglione ha confermato Narcelli e Canziani, mentre non farà parte della rosa del prossimo anno Bertolani. Gli aloisiani prenderanno un portiere in quota. Torniamo in Promozione, dove la Governolese, dopo aver preso Nouhi, saluta l’estremo difensore Fontana e il difensore Nicola Aldrovandi (quest’ultimo è andato al Fabbrico). Potrebbe partire anche il centrocampista Agazzani. Ancora senza un allenatore il San Lazzaro: i candidati restano sempre gli stessi (Mandara, Bellini, Goldoni, Bellini e Micheloni). C’è anche l’opzione Jacopetti, il quale però dovrebbe continuare a ricoprire solo il ruolo di diesse. Il Gonzaga, dopo l’addio di Marmiroli potrebbe puntare proprio su Bellini come allenatore.